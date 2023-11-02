2024藍白合瀕臨破局，據了解，國民黨總統參選人侯友宜已經說出重話，明（3）日就是最後談判期限，他今日出席宗教活動時，也意有所指表示，「火車過站就不等人，時間也不等人」。然而前立委沈富雄對此分析，民眾黨總統參選人柯文哲喊出全民調就是「拖刀術」，侯友宜應該一面談、一面看結局，同時從黨內找副手。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》提到，國民黨對付柯文哲要低調，不要去他的造勢、讓他有戲唱，現在藍營基層是霧裡看花看得不耐煩、被激怒了；但沈也提到，侯友宜急也沒辦法下台，反而會逼柯做不想的動作、說不想說的話。

此外，沈富雄引用國民黨主席朱立倫的說法，稱全民調跟初選投票這兩個方法已經結束，在政黨協商裡非選項，侯友宜也斬釘截鐵要朱想出一個新的辦法，現在柯文哲還在喊全民調，「這是擋箭牌、這是他的拖刀術」。

沈富雄指出，距離11月20日的總統參選人登記日還有2個多禮拜，侯友宜現在下最後通牒，「今天過了，那就沒有台階」，他呼籲侯應一面談、一面看結局，副手盡量找，而當時間越不充裕，副手只能從黨內找。