資深藝人黃西田，去年請辭主持長達22年的行腳節目《草地狀元》，接著轉往幕後工作，不過，他透露接下主持棒半年，就覺得體力不堪負荷，萌生想要請辭的念頭，但顧及到兒子感受，便咬牙繼續撐下去，沒想到一做就長達22年。

根據《三立新聞網》報導，黃西田憑著節目《草地狀元》多次獲得金鐘提名，還獲得第41屆《社區綜藝節目主持人獎》，不過去年他傳出健康亮起紅燈，卸下長達22年的主持棒，對此，他解釋每隔三個月就會到醫院做檢查，身體狀況一直都很好，主要是節目做太久，自己覺得膩了，才會在考量後決定請辭。

黃西田表示節目需要上山下海，必須維持很好的體力，才剛接下主持棒的半年，有次出外景時，天氣過於炎熱加上體力不堪負荷，導致臉色慘白狂冒冷汗，雖然休息後並無大礙，不過因此萌生請辭念頭，沒想到當時念小五的兒子得知此事後，直接跟媽媽表示：「老師要我們看《草地狀元》，說這節目可以學到很多」，擔心請辭會讓兒子失望，便決定繼續堅持下去，沒想到一做就長達22年。

黃西田日前現身「新加坡直播天王」王雷的直播賣貨，當時他不僅談笑風生，氣色看起來相當好，打破健康狀況不佳的傳聞，出場時還被虧說：「一退休是不是很缺錢」，他則笑稱：「錢多少這是無所謂啦！最主要是說我們的興趣，一種習慣」。