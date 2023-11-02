前大陸國務院總理李克強遺體2日上午在北京八寶山革命公墓火化。包含大陸國家主席習近平與李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人前往八寶山送別，前大陸國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。

李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於2023年10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。隨後同日由專機將遺體送抵北京。

據新華社報導，2日八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方是李克強遺像，同時遺體安

2日上午9時多，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬甯、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人，在哀樂聲中緩步來到李克強遺體前肅立默哀，向李克強遺體三鞠躬，並與親屬一一握手，表示慰問。

另外包含中共黨內與國家有關領導也前往送別或以各種方式表示哀悼，中共中央和國家機關有關部門負責人、李克強生前友好和家鄉代表也前往送別。