掌控加薩走廊的哈瑪斯政治局高官哈馬德（Ghazi Hamad）上月受訪表示，要給以色列教訓，將持續重複10月7日釀成上千以色列人喪命的突襲行動，直到以色列被「消滅」為止，激進言論引發西方關注，感嘆不會有和平。

綜合美國「中東媒體研究所」（Middle East Media Research Institute，MEMRI）、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，哈馬德10月24日接受黎巴嫩民營電視台LBC專訪，他說：「以色列在我們的土地上無容身之處，我們必須除掉這個國家，因為它對阿拉伯及伊斯蘭國家構成安全、軍事、政治災難。」

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP — MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023

他稱以色列的存在「不合邏輯」，必須從「巴勒斯坦土地」上抹掉，他被主播詢問是否代表要「完全消滅」以色列？他回答：「是的，當然。」

「我們必須教訓以色列，我們要重複2次、3次，阿克薩大洪水行動（Operation Al-Aqsa Deluge）只是第1次，之後還會有第2次、第3次、第4次。」阿克薩大洪水行動指的是哈瑪斯10月7日對以色列的突襲，釀成1400人喪命。

哈馬德說：「我們會付出代價嗎？是的，我們也已經準備好付出代價，我們被稱為烈士之國，我們也為犧牲烈士自豪。」

他強調巴勒斯坦人是被佔領的受害者，「沒有人應該為我們做的事情責備我們」，「我們做的所有事都是合理的」。

哈馬德的言論近期才引發西方關注，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）發文回應：「當哈瑪斯致力於消滅以色列時，怎麼會有和平？」

How can there be peace when Hamas are committed to the eradication of Israel?



This is an official from Hamas committing to repeat the atrocities from 07/10 again and again.



pic.twitter.com/XbgWWt3aaW — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 1, 2023

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）評論他的言論「令人毛骨悚然」。