民進黨昨（1）日正式徵召高市議員黃捷投入高雄第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）立委選舉，針對外界質疑她跨區、落跑，高雄市長陳其邁出聲護航，更暗酸國民黨智庫執行長柯志恩「有人在板橋選立委，到高雄選市長」。對此，前國民黨青年部主任陳冠安狠批陳其邁打臉民進黨7位現任高雄立委。

陳冠安昨在臉書指出，黃捷當選鳳山議員不到一年，就落跑跨區去選第6選區的立委，陳其邁竟稱讚黃捷是高雄人，在高雄在地打拚，高雄是同一行政區，因此都是在地，並批柯志恩過去選板橋，去年選高雄。

陳冠安諷刺表示，陳其邁想護航黃捷、打柯志恩，卻打了民進黨7位現任高雄立委的臉。陳冠安進一步提到，他查詢選舉公報後發現，除了林岱樺是高雄出生外，其他人都不是高雄出生，包括賴瑞隆彰化出生、許智傑嘉義出生、趙天麟台北出生、劉世芳台北出生、邱議瑩屏東出生、李昆澤宜蘭出生、邱志偉屏東出生。陳冠安更諷刺陳其邁狠起來，連自己臉都打，其選舉公報出生地寫著「基隆」。

陳冠安直言，即便不是高雄出生，只要願意為高雄奉獻、被高雄人認同，想選什麼就選，他說上述7位立委、1位市長雖出生地不在高雄，但能一同為高雄打拚，絕對是好事一樁，但硬把鳳山出身、鳳山市民選出的市議員，凹成是「鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅」選區的在地人，合理化成帶職落跑的理由，不解釋過去的雙標，「真的很不要臉」。