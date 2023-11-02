市場關注今年人工智慧(AI)浪潮帶動下的美股「絕地七騎士」表現，今早包括蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、Google母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Meta(META-US)，以及輝達(NVDA-US)和特斯拉(TSLA-US)全面收紅。美股「絕地七騎士」多頭馬蹄響，也帶動今天台股的廣達(2382)、緯穎(6669)等股價收高。

日盛上選基金研究團隊表示，美國聯準會在昨日會議上將聯邦基金利率目標區間維持不變，符合市場預期。由於美國10年債殖利率降幅接近20個基點(降至4.73%)，短線股市風險降低，但長期而言，若美國經濟數字維持穩健、油價維持高點，一旦10年債利率下滑太快，FED還是有再次升息的可能性，後續可持續追蹤。近期國際市場已陸續反應利空消息，美股表現可望回穩，對台股後市相對正向。

日盛上選基金研究團隊指出，大盤近期跌幅過大，乖離已高，再修正幅度有限，有望醞釀一波新的反彈機會。美國指標AI股反彈、美國10年債利率及恐慌指數(降至16.9%)下滑，當殖利率觸頂回落，儘管可能仍處在相對高點，然未來對科技股表現仍為利多。預期11月即將發表的上市櫃公司10月營收狀況、第三季季報以及美AI指標股大廠展望均偏樂觀，建議投資人分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握反彈契機。