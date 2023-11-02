工研院產科國際所分析師李爾芳指出，自COVID-19疫情發生以來，遠距醫療成為重要解方，許多醫院也藉加速數位轉型，也逐漸改變了醫療生態並持續到疫後，然而2023年全球資金緊縮下，疫情間飛漲的智慧醫療產業創新活動也難免遭受經濟衝擊。

據Frost & Sullivan市場報告，2022年全球數位醫療市場規模達2,060億美元，較2021年增加15.6%；預期將以年複合成長率15.1% 的速度，至2027年將達到4,161億美元。

工研院產科國際所分析師劉家豪表示，隨著疫情紅利終止，醫材產業長期成長主要驅動因素為高齡化社會人口結構，各國藉由推行各項產業政策促進先進醫療的發展，醫材廠商也藉由收購合作持續導入創新科技，為產品加值以提升醫病效率，積極朝向高階產品精準化、在宅醫療解決方案，以及醫療器材智慧化等方向佈局，以因應未來醫材應用場域去中心化與醫療服務個人化的趨勢。

回顧2023年國際局勢瞬息萬變，全球疫情緊急狀態解除、俄烏戰爭、以巴戰爭的區域戰爭讓全球經濟成長蒙上陰影，以及美元升息限縮全球投資市場和美元匯率，皆左右了全球醫材市場的起伏變化。臺灣醫療器材產業則預期全面回歸基本需求面，日常生活及常規醫療用醫材將持續回升，未來仍待持續觀測疫後時期下多方因素影響導致的通膨結果對臺灣醫材產業影響。

據工研院IEK Consulting報告，全球醫療器材市場規模在2022年達4,833億美元，預期將以年複合成長率6.7%的成長速度，至2025年達到5,897億美元。