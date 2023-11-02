南韓頂級女團BLACKPINK泰籍成員Lisa先前因參加瘋馬秀，讓大陸網友氣得脫粉，想不到爭議如雪球般越滾越大，Lisa的百萬微博被消失，代言的精品品牌官方微博都刪光與Lisa有關的貼文，疑觀賞瘋馬秀的Angelababy也遭殃，微博被禁言、抖音被封，代言的品牌也刪掉她宣傳的影片，形同被大陸市場封殺。

大陸網友認為瘋馬秀尺度極大，Lisa貴為一線偶像竟公開跳情色脫衣舞，引起強烈批評；昨（1日）網友發現Lisa擁有八百萬粉絲的微博帳號，居然無預警被查封，其中一個粉絲帳號「LISA_LALISAHOUSE 」也因為違反規定遭關閉；雪上加霜的是，Lisa代言的精品品牌寶格麗和CELINE，也被發現悄悄刪掉官方微博中與她有關的貼文。

不過，寶格麗、CELINE的官方IG都有保留Lisa相關的貼文，這意味著Lisa雖丟了大陸市場，但風波未影響到海外。

而Angelababy除了微博、抖音被禁，也被代言的服裝品牌切割，目前官方帳號已低調刪除Angelababy拍攝的宣傳片，另一位觀看瘋馬秀的女星張嘉倪，微博同樣被禁言。

Angelababy官方微博被禁言。（圖／微博@Angelababy）

Angelababy抖音也被禁。（圖／抖音＠Angelababy）

此外，微博昨瘋傳Angelababy的粉絲致電給楊穎工作室的錄音，接聽電話的男工作人員被逼問後，脫口「國家管控的我們管不了」、「誰說被封鎖了」、「只是一時的又不是永久的」、「有解決方案」、「現在我們只能等只能保持沉默」，等回答，引起熱烈討論，但目前不知回應者是否真的為Angelababy工作人員。