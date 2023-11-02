屏東縣議員郭再添遭控與陸籍王姓配偶接受大陸滲透來源資助，在去年選舉期間發放禁藥「蓮花清瘟膠囊」、「DEWEI快篩試劑」給選民行賄，還涉嫌選舉暴力，遭檢方依反滲透法、選罷法、藥事法等罪嫌起訴，對此，郭再添喊冤全是不實指控，他強調，「若有選民指控，我願意被從重量刑」。

「全是不實指控！」郭再添指出，這批膠囊與試劑是大陸相關台辦機關委託他轉交給在台的大陸留學生，他並沒有拿來販售圖利、甚至是行賄選民，而他老婆根本不知道「蓮花清瘟膠囊」在台灣是禁藥，只是在網路群組開玩笑說有這批藥，但並沒有發給選民。

他說，疫情期間多數人在隔離，試問他要如何發藥？他強調，他只是「包裹領取人」，絕對沒有做不法情事，若有選民出面指控他發放膠囊、試劑行賄，他願意接受最嚴厲的懲罰，就如檢方說的從重量刑。

至於與新園鄉代候選人發生的選舉暴力事件，他無奈道，明明就是酒後起爭執，雙方也早達成和解，沒想到事過1年後被起訴，眼見明年又要大選，他有種被政治破壞的感覺。郭再添雖以無黨籍身分參選縣議員，但他本身是國民黨員，他透露，黨中央有意推他參選屏南立委，但他因另有規畫而拒絕。

屏檢調查，前年12月底，王姓陸配接受大陸地區廣東省佛山市台辦潘主席的委託，表示若郭再添回台，將資助大陸藥廠製造的「蓮花清瘟膠囊」，藉此滲透來源聯絡並資助郭再添參選；去年5月，郭再添接獲數名台辦機關人員以通訊軟體微信聯繫表示可資助蓮花清瘟膠囊，隔月又有另名台辦人員聯繫郭表示，將無償提供大陸製造的「DEWEI快篩試劑」，請郭轉寄給台南池府王宮及數名在台陸生，其餘試劑則無償提供給郭使用，對此，郭不僅應允，還要求對方可以多寄一點。

屏檢還查出，郭再添在個人臉書張貼「感謝各界朋友協助」、「救命稻草速速到」等文字，並附上蓮花清瘟膠囊及DEWEI快篩試劑的照片；王姓陸配則在臉書上張貼，「鄉親好友們，周邊親友有陽性反應可來郭再添服務處領取1份治療新冠的中藥清瘟膠囊效果很好」等文字，並附上蓮花清瘟膠囊的說明書照片、DEWEI快篩試劑照片，以及不詳民眾領取DEWEI快篩試劑的照片。