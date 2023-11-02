民眾黨總統參選人柯文哲痛批中央政府花大錢買綠電、1度9元造成弊病。對此，民進黨總統參選人賴清德2日受訪回擊，稱柯是引用舊資料，並批柯文哲「不要看到黑影就開槍」，否則實在是沒完沒了。

賴清德今天下午前往苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟參香，對於柯文哲批評光電弊案，賴清德說，他希望柯文哲不要想到什麼就批評什麼，「不要看到黑影就開槍」，否則實在沒完沒了，大家都會變得很忙。

賴清德表示，躉購費率1度9元是從前總統馬英九執政時開始，也不是要為馬前總統講話，當初台灣在推動再生能源政策，一定要是獎勵企業投入，更何況當時太陽光電成本比較高。

他說，吳敦義擔任行政院長的時候，就建立一套制度，逐年把躉購費率降下來，所以現在太陽光電或是風力發電的躉購費率，不像以往那麼高了，柯文哲用舊資料攻擊現在的政府，其實是完全抓錯方向。

另外，柯文哲昨天稱他在台北市長任內，否決10億元的廚餘處理廠計畫，因為「他吃飯從來都沒有什麼廚餘」，要以此訓練台北市民。

賴清德則說，柯文哲的說法，可能想向社會展現吃飯吃得很乾淨，有很好的習慣，不過這跟政府要推動廚餘回收系統，完全是兩件事情，因為個人吃飯吃得再怎麼乾淨，做飯必然會有廚餘，在家裡可以減少廚餘，但在餐廳很難做到這點。

因此，一個城市建制一套廚餘回收再利用系統，是有其必要的，因為廚餘可以利用在很多地方、有其功能，並不完全都是廢物，相信柯文哲若能想清楚，就不會這樣發言。

另外，有網友質疑賴清德沒走過臨床經驗，且只當2年醫師，不如柯文哲30多年資歷。

賴清德說，這顯然是很大誤會，他不僅有內科專科醫師執照、腎臟科專科醫師執照，還有醫師高考及格執照、美國醫師檢定合格執照；此外，他當過住院醫師、總醫師、主治醫師，也在急診、加護病房、內科服務過，並開設門診，受過非常完整醫師訓練。

賴清德指出，他從30幾歲就棄醫從政，因此在政治歷練上相對完整，不僅僅當過國民大會代表、立法委員、台南市長、行政院長，現在則是副總統，而且即將參選總統，在醫學歷練、政治歷練都是相對完整。