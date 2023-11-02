錦新大樓有「台北最猛凶宅」之稱號，日前新增一名14歲少女從頂樓墜落身亡，統計過去39年來至少26人喪命。根據最新實價登錄資料，本月初錦新大樓有2筆套房交易，原持有屋主轉手都獲利超過百萬元。

查詢實價登錄網站，錦新大樓9樓的6.98坪套房，10月初以總價375萬元賣出，換算成交單價約53.8萬元，該戶原屋主去年10月以250萬元買入，帳面賺了125萬元；另一10樓戶以總價500萬元轉手，當初入手價396萬，帳面亦賺逾百萬元。不過，因房地合一稅持有未滿2年出售會課45%重稅，這2戶的屋主實際獲利沒有想像的多。

「錦新大樓」為地上14層的住商混合大樓，前身是時代大飯店，過去因火警、墜樓、殉情等案件，39年間共奪走26人命，有台北市最猛凶宅之稱，但實價資訊顯示，該大樓交易仍熱絡。

業者表示，「錦新大樓」流傳著各種鬼故事，但有些台北上班族就是租不起、買不起一般房子，「窮比鬼更可怕」，這是民眾願意住凶宅的主因。