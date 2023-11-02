前立委郭正亮日前表示，若是藍白不合，國民黨小雞在沒有民眾黨總統參選人柯文哲站台的情況下，恐會少掉10席。對此，資深媒體人陳揮文爆氣怒轟，「我聽你在亂講」！並強調全台各個立委選區都有自己的文化跟特性，籲郭講話要有所本。

陳揮文昨（1）日在節目《陳揮文時間》指出，自己有LINE郭正亮，並批評對方的論點漏洞百出。陳進一步指出，郭正亮很可惜的是上民眾黨的節目，就要投其所好，講一些民眾黨喜歡的事，「但藍營會掉十席，那跪著也要把柯文哲跪來」。

陳揮文續指，「郭正亮講的都是錯的，亮哥很抱歉，你講的對我一定幫，你講錯的我一定提出來，總統講錯我都罵，如果我講錯，我也很歡迎亮哥，跟任何人來糾正我。」

針對郭正亮說，「國民黨立委提名有些是知名度不高的人」。陳揮文認為，「太可笑了！」，不能從台北看天下、看各縣市，很多縣市提名是派系的人要的，譬如說雲嘉南提名的人自己都不認識，但地方的牛鬼蛇神會不認識嗎？這些人其實就是派系的代言人。

陳揮文強調，藍綠很懸殊的地方，柯文哲去站台是沒有意義的，如果差到30%，柯P站台最多加個5%、10%，結果還是輸，「什麼叫做國民黨會掉10席，我聽你在亂講」。陳稱，郭正亮講的內容，就是讓民眾黨開心。

此外，陳揮文還質疑，「哪10席你算給我聽？總共區域立委73席，加6席原民，告訴我哪10席，亮哥這樣講沒有根據，哪一區非柯文哲來不可？柯文哲不來就輸了。」陳強調，73個區域立委，每一區都有每一區的文化，每一區都有每一區特性，「不是籠統說掉10席，那你乾脆說掉50席好了，要有所本」。