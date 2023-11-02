今年11月是日本「忠犬八公」百歲冥誕，八公原名「小八」，在主人死後依舊每天到東京澀谷站外等候，至死不渝，忠心耿耿的精神感動日本民眾在其生前就打造銅像，人氣歷久不衰。

日本放送協會（NHK）報導，11月是八公百年冥誕，許多地方陸續舉行與八公相關的活動。八公不僅在日本享有高人氣，對外國人來說因為曾被美國好萊塢翻拍成電影，所以對八公的存在也並不陌生。

報導指出，從一張新發現的八公照片被公開，可以看到八公當年的人氣模樣。

八公是一隻秋田犬，100年前出生在現今的秋田縣大館市，不久後從秋田來到住在東京澀谷的東京大學教授身邊。

非常愛狗的教授將這隻秋田犬取名為「小八」，寵愛程度到了甚至會一起睡覺。八公也經常到澀谷站接送教授。

但幸福的日子並未持續太久，教授有一天在學校倒下後未能再返家，做夢也想不到會發生此事的八公依舊不分晴雨，持續到澀谷站等待教授回家，結果這一等就是近10年。

故事經當時報紙刊登後，當時還健在的八公以「忠犬」之姿受到日本民眾歡迎，許多民眾爭相到澀谷看八公，甚至在八公還活著的時候就為其建銅像。

1935年的日本昭和10年，八公在澀谷站附近死去，人們在澀谷站為八公舉行盛大葬禮，經報紙披露後讓許多日本民眾感動落淚。

當時不光是東京民眾，許多日本各地民眾紛紛前往澀谷，八公可說成為東京觀光的一大焦點。

最近一場展覽中有一張首度公開的八公照片，可以看到3兄妹站在八公銅像前，然後前面是當時還健在的八公。從這張照片就可窺見八公當時的人氣。

當年要拍攝一張照片的設備要比現在要來得龐大，且拍攝時也需要更長的時間，照片中3兄妹的母親為了讓八公可以入鏡，還特地託照相館的人到附近肉店買肉餵八公，然後成功留下這張八公在自己的銅像及3兄妹前埋首吃肉的畫面。

白根紀念澀谷區鄉土博物館及文學館研究員松井圭太說，這張照片意義深遠，除了展現出當年八公的人氣外，也可以看到小朋友對能跟八公合照感到自豪。

松井說，因此這張照片被當事人妥善保存，所以能走過戰火保留至今。

八公的高人氣也可以從當年就有業者為其出周邊商品看出，這些產品包括巧克力、蠟筆等，甚至當年還有小學生看到八公新聞後寫信給澀谷站長。

而這樣的人氣走過日本昭和及平成年代，一直到令和的今天依舊不衰。