曾經擔任啦啦隊國家代表隊的劉姓男子，前年因偷竊失風，將馮姓女房東勒頸昏迷後，拿枕頭悶住直到斷氣，最高法院認為應讓他在長期監禁期間，瞭解其所受處遇及刑罰執行之目的，思考反省自己行為之過錯，2日駁回上訴，依強盜殺人罪判處無期徒刑確定。

劉男在2008年起，開始擔任高中及各大學社團啦啦隊教練，按件計酬，2011年間至新加坡擔任啦啦隊教練，期間曾至新加坡、馬來西亞或中國大陸等各地辦演習及擔任講師，2016年8月間返台擔任各級學校啦啦隊巡迴教練，2018年1月至5月間至新加坡帶領新加坡啦啦隊國家隊。

後來因受新冠肺炎疫情影響，無啦啦隊表演或教練工作機會，收支開始無法平衡，劉男偶至母親所經營成衣廠協助，無固定薪資。2020年到2021年，他面臨經濟拮据狀況，曾四處向親友借貸，財務狀況混亂。

2021年11月21日下午1時許，劉向馮姓女房東承租位在新北市新莊區化成路某處5樓，他因積欠親友鉅額債務、經濟拮据，11月26日凌晨侵入馮的屋內，竊取馮的現金2000元、手錶1支及耳環1副，馮女察覺有異驚醒，大喊質問侵入者身分。

劉見馮作勢喊叫，為脫免逮捕，立即上前以手用力摀住她嘴部，她趁機大叫「有小偷」且試圖逃跑，劉以徒手勒頸方式，使馮不得抗拒，又拿枕頭持續悶摀仰躺在地之馮的臉部，致她因呼吸道阻塞而窒息死亡後始鬆手。

台灣高等法院考量劉男的犯罪情節及犯後態度，認對他所為本案犯行，應量處無期徒刑，以使其在監獄中長期隔離並施以教化，且無得減刑之原因存在，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，他提上訴，最高法院駁回確定。