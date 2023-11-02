《指尖驗愛》導演克里斯托斯尼古出席多倫多影展。（APPLETV＋提供）

如果愛情是可以被量化的，世界會變成怎樣？由希臘導演克里斯托斯尼古執導的科幻浪漫新作《指尖驗愛》用全新的方式剖析愛情，並在片中留給觀眾不少空間想像，導演克里斯受訪時開玩笑說：「我推薦情侶去看這部片，好好審視一下自己的感情，接著我們就可以研究哪些情侶看完後分手了！」

片名《指尖驗愛》點題電影中透過「指甲」配對測試真愛的手法，電影中也不乏有許多特殊的關卡設計，測驗一對愛侶是否真正相愛。談到電影概念，克里斯表示：「指尖是很敏感的，我們驗血的時候也是透過指尖，把指甲拔掉更是一種極端折磨的酷刑；更遑論，現代人都用手指在滑交友軟體，我相信手指有奇妙力量！」那導演自己會相信電影中量化愛情的理念嗎？克里斯直言：「噢！不！我不相信，愛是無法被量化的；而就算另一半今天愛著我，也不代表這段關係就可以停止努力。」

《指尖驗愛》是導演克里斯托斯尼古的第2部長片作品，他的第1部作品《蘋果的記憶》曾在2020年參加坎城影展，當時碰上影后凱特布蘭琪。凱特在看片之後成為克里斯的粉絲，主動提出邀約一起吃早餐。導演表示，後來雖沒吃到早餐，但2人交流了許多想法，交談甚歡。本來希望凱特能參與本片演出，但工作檔期喬不攏，最後由潔西伯克利擔綱女主角，凱特布蘭琪則擔任《指尖驗愛》的監製。據悉，凱特本人對本片無論是選角還是各方面都十分滿意。