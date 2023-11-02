刑事局日前破獲葉姓兄弟檔經營總統大選賭盤案，發現葉嫌擔任收注組頭，抽佣後再將剩餘賭資轉交境外共犯，因只有7人下注、賭資僅1萬多元，抽佣比例遠高於賭盤，警方研判可能是藉賭盤名義詐騙，已指派專責大隊深入追查境外共犯身分。刑事局統計，截至目前警方已破獲52件67人選舉賭博案，將持續嚴辦，有效打擊賭盤對選舉之危害。

因應大選將屆，除傳統的選舉暴力、賄選外，還有境外勢力介選、選舉賭盤、假訊息等多重干擾因素，使得選舉情勢複雜程度加劇，警政署已研訂專案打擊計畫及策進作為，要求各警察機關全體動員，確保選舉平順進行，維持社會治安穩定。

警政署強調，針對選舉相關違法案件，絕對是當前核心重點工作，其中查緝選舉賭盤及阻絕境外勢力部分，最高檢察署已在今年3月1日統籌高等檢察署、法務部調查局、警政署等機關成立聯繫平台，由檢察總長主持，共同打擊是類犯罪。

警政署呼籲，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法已於今年6月9日修正，以選舉為標的的賭博刑責，最高處5年以下有期徒刑，若接受境外敵對勢力指示、委託或資助者，依反滲透法第7條規定，更將加重其刑至2分之1，請民眾切勿以身試法；而且警政署就近日案例分析，有很多臉書粉絲專頁假藉選舉賭盤行詐騙之實，民眾也要小心防範。

警政署指出，檢舉境外敵對勢力介選案件最高獎金2000萬元，檢舉經營選舉賭盤者也有最高獎金500萬元，民眾若發現疑似有境外敵對勢力介入選舉或選舉賭盤情事，應立即向警方報案檢舉，警察機關將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，全力迅速查辦。