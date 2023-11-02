民進黨總統參選人賴清德今天下午前往苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟參香，外界看好他搭擋駐美代表蕭美琴參選2024大選。賴清德受訪說，他的副手人選，預定在不分區立委名單公布後才會揭曉。

賴清德今天被追問他的副手何時會回來台灣？賴清德先是笑了笑，他才回應表示，因為現在還在遴選不分區立委人選，所以他的副手會在不分區立委名單公布後才會揭曉。

賴清德表示，目前確實有幾位非常優秀、社會推薦的人士，時間到了之後，他一定會對外正式公布。