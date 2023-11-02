2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談。而《美麗島電子報》今（2）日就釋出了第64波2024總統大選追蹤民調，若是在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有36.6％，國民黨侯友宜為25.8％，民眾黨柯文哲為19.5％，而若加入無黨籍郭台銘，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德34.0％、侯友宜23.2％、柯文哲15.6％、郭台銘5.6％。

根據《美麗島電子報》2日公布的第64波2024總統大選追蹤民調中，以三腳督的情況來說可以看到，相較於上一次的數據，賴清德增加了0.1個百分點為36.6％，侯友宜增加了1.7個百分點來到了25.8％，柯文哲則跌了2.1個百分點為19.5％，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德34.0％，比上次增加了2.8個百分點、侯友宜23.2％，比上次增加了1.4個百分點、柯文哲則是比上次跌了1.5個百分點，為15.6％、郭台銘這次則為5.6％。

該份民調更分析，對於政黨輪替，有31.6％的民眾希望「民進黨繼續做」，有22.0％的民眾希望「換成國民黨做」，有11.5％的民眾希望「換成民眾黨做」，有3.5％的民眾希望「換成無黨籍做」。

一、委託單位：美麗島電子報（即經費來源）。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

六、調查期程：自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。因連續假期與颱風假等期間未進行調查致部分波次前後樣本無重疊，如第33波（8/30~9/1）與34波（9/5~7），第49波（9/25~27）與50波（10/2~4） 與51波 （10/11~13） 。本次調查時間2023年10月30日至11月1日為追蹤民調第64波。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人， 2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人 。本次調查成功完訪1200人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」 （raking ratio estimation），本次調查的母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（達統計檢定顯著水準p-value>0.05） ，此時整體樣本即具有代表性。