移民署宜蘭收容所蔡姓男子等3名保全，利用外國籍收容人每月最多只能領出1000元規定，夾帶現金給收容人，甚至利用新冠肺炎疫情，收費為收容人辦理交保，蔡男還與妻子游婦共謀不法，檢方估計蔡男等4人各涉貪約20萬元，依《貪汙治罪條例》等罪起訴蔡男等4人。

蔡姓、林姓、何姓等3名男子，從2021年7月起擔任宜蘭收容所保全人員，所內外國籍的收容人每個月最多只能從「代保管財物袋」領出1000元，用以在福利社購物，收容人親友交付的財物都會存放到財物袋中，無法任意花用。

蔡男等3人讓收容人聯繫親友，再由他們與親友接洽，將要給收容人的錢匯入蔡男不知情的女兒帳戶中，蔡與妻子游婦再將錢領出製造金流斷點，收容人親友匯款3000元就收1000元為對價。再透過執勤時的空檔，假借核對收容人名牌，將千元鈔疊放在名牌下方，蔡男等3名保全與游婦，每人各分15萬8525元不法所得。

此外，2021年也正逢疫情肆虐，移民署為避免所內人數過多，增加群聚感染風險，調整收容人替代處分，符合條件、繳交保證金的收容人可提早辦理出所，蔡男等人再以同樣的手法，收8000元手續費辦理交保，每人各分4萬4000元不法所得。檢方指出，4名被告違反《貪汙治罪條例》、《洗錢防制法》等罪，4人在偵查中均自白犯行，且自動繳交全部所得財物，依規定減輕其刑。