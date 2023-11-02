音樂人劉家昌日前發長文，揭露他與前妻甄珍之間的家務事，也使他與甄珍的婚姻再度受到外界矚目，早年他和謝霆鋒的爸謝賢曾上演兩男爭一女的戲碼，謝賢先跟甄珍結婚，最後離婚與劉家昌再婚，讓劉家昌被貼上小王標籤多年，而謝賢近年上節目，主動幫劉家昌澄清他並非第三者，其實是劉家昌先認識甄珍，謝賢打趣說：「是我搶了他的（老婆）」。

劉家昌多年前上《康熙來了》，談到與甄珍婚姻表示對謝賢並不虧欠，更說很多人以為他是第三者，其實他是第一者，並指如果未來跟謝賢在路上狹路相逢不會尷尬，「他（謝賢）要的條件我都給他了」，強調知道這故事全貌的人就會知道，不知道的當然會這樣以為，小S則讚劉家昌「好霸氣」。

謝賢談和甄珍婚姻（16:08起）。（影音／取自鳳凰網Ifeng Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

而謝賢2015年在接受魯豫專訪時回憶一生只有過五個比較重要的女人，包括女星嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉、圈外女友CoCo，他表示和舊愛都是好聚好散，在路上跟前妻或前女友相遇總會友善打招呼，回憶多年前吃飯時被朋友喊去別的地方，他看到後只跟甄珍對面的熟人打招呼，沒認出甄珍，回座位經朋友暗示才知道另一個陌生的女士是甄珍，讓謝賢笑說這輩子都沒有什麼需要慚愧的事情，只有那刻當下覺得對甄珍很內疚。

聽聞劉家昌早和甄珍離婚的消息瞞了20多年終於曝光，謝賢表示自己沒有太大的感覺，別人總說劉家昌搶了他老婆，「我說『不是』，是我搶了他的（老婆），一早劉家昌就跟她（甄珍）有來往了」，他認為兩個人在一起或分開都是緣分，自己也沒有特別為甄珍擔心，並首度揭開三人過去的真實關係。