兩家處理器大廠高層在本周發布財報後的電話會議上都談到了PC市場正在回穩，也都看好與人工智慧（AI）進行整合將帶動PC市場成長。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上周表示，「AI PC」的到來代表了PC產業的一大轉折點。

超微執行長蘇姿丰昨天表示，基於「AI PC」周期和Windows更新周期，她看好2024年將實現增長。

在此之前，晶片設計大廠高通（Qualcomm）發表專為Windows筆電所設計、具有AI功能的新晶片Snapdragon Elite X，並號稱這是高通歷來最強大的行動處理器，在執行某些任務時，比蘋果Mac電腦採用的處理器跑得更快。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在高通的發表會上表示，這款晶片將為企業和消費者開啟「AI PC」的新時代。

「AI PC」指的是配備先進晶片的個人電腦，能直接在設備上運行大型語言模型和AI支援的應用程式，而不必透過雲端。

超微的PC晶片部門營收在第三季創下兩年來最強勁的增長。英特爾的PC晶片部門營收則創下8個季度以來最小跌幅。

產業研究公司Canalys分析師表示，繼今年早些時候的2位數崩跌後，第三季全球PC出貨量跌幅估縮小至7%，且可望在年底備受期待的節日旺季重返成長。

做為兩家公司的投資人，Voya Investment Management資深投資組合經理Justin Sumner表示，疫後PC需求急凍，現在我們終於開始看到這個趨勢觸底，可望帶動庫存回補與市場回升。

Canalys預期「AI PC」將自2025年起加速普及，並在2027年佔所有PC出貨量約60%。

但也有些投資人認為缺乏AI應用程式，可能成為「AI PC」普及的障礙。

微軟是迄今唯一推出此類產品的大公司，在美國時間10月31日宣布將推出Windows 11作業系統的重大更新，新版軟體將納入名為「Copilot」的生成式AI聊天機器人，並預計在近日內開始銷售由AI技術支援的Microsoft 365 Copilot。

亦為英特爾和超微投資人的Columbia Threadneedle資深研究分析師Dave Egan表示，我們仍不清楚是否有一款「殺手級」app能引爆這個升級周期。