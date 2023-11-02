豐田里長劉瑞銓、豐田社區發展協會理事長王鴻昌及永康福德祠主委羅子軒2日出面，盼透過募款方式完成土地過戶。（陳淑娥攝）

台中市豐原區豐田里的永康福德祠占地80坪，早期黃姓地主捐地建廟，有鑑於年事漸高，想及早過戶給土地公廟，以免將來生變，但因地價逾2000萬，增值稅高達370多萬元，廟方無力負擔。為免將來土地公廟被拍賣，豐田里長劉瑞銓、豐田社區發展協會理事長王鴻昌及永康福德祠主委羅子軒2日出面，盼透過募款方式完成土地過戶，讓土地公有個「永遠的家」。

豐田社區發展協會理事長王鴻昌說，永康福德祠所在地原本為農地，早期農友為求五穀豐登、生靈平安，就地擇樹豎石為祠，尊為「田尾土地公」，已有200多年歷史；1975年重建，黃姓地主善心提供土地，因目前已80多歲，希望捐給廟方的土地能盡快過戶，否則百年後，土地所有權人改變，恐衍生糾紛。

豐田里長劉瑞銓表示，豐田里內共有10個土地公廟，永康福德祠就位在最精華的地段，80坪土地價值逾2000萬元，需繳交增值稅才得以辦理過戶，但增值稅多達370多萬元，廟方無力負擔。

劉瑞銓說，10年前，豐田里的庄尾土地公廟也出現類似情形，因土地未過戶，廟地被拍賣，最後只好由里長出面，由各鄰共募款300多萬元，將土地買回來，土地公才有安身之處。為免舊事重演，豐田里辦公室出面印製傳單，昨起展開募款，希望民眾能踴躍捐助，讓永康福德祠免除將來被拍賣命運。

原本廟方也想過其他解決辦法，如地主將土地捐給市府，但王鴻昌說，因土地上有建物，市府不願收；劉瑞銓說，若不要繳納增值稅，廟方需先成立財團法人，但成立需先有1000萬，更困難，最後只好以募款方式尋求大眾協助，讓永康土地公有個永久的棲身之處。