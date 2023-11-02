基隆市上月爆發深美國小疑似營養午餐中毒事件，有30多學生不適分別就醫。基隆市教育處代理處長楊桂杰2日在市議會表示，檢驗結果無法確認是食物中毒。多位議員針對未來食安監督提出意見，營養師市議員許睿慈指出校方營養師人力不足問題，建議直接在營養午餐條例增加營養師數量，減輕教師負擔，並讓權責歸屬分明。

基隆市議會2日由教育處進行業務報告，議員聚焦上月深美國小食安問題。市議員施偉政表示，學校午餐自治條例編列法條過於籠統，並未對食安事件設立稽查機制以及標準作業流程（SOP）。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

市議員施偉政表示，學校午餐自治條例編列法條過於籠統，並未對食安事件設立稽查機制以及標準作業流程（SOP），更進一步指出營養午餐食材供應合約，市府應可編列較嚴謹的合約要求即可。

施也質疑，現在全國各縣市對營養午餐設立專法態勢高漲，若中央專法立法完成而與基隆的自治條例有所抵觸，到時是要依循中央還是本市制定的自治條例？

基隆市議會2日由教育處進行業務報告，議員聚焦上月深美國小食安問題。身兼營養師的市議員許睿慈表示，基隆有近8成的學校未配置營養師，僅用「營養秘書」代替，造成基層教師額外負擔及權責不明，建議應從營養午餐條例增加營養師數量，從根本解決食安監督問題。（徐佑昇攝）

身兼營養師的市議員許睿慈表示，營養午餐不是只有衛生局的責任，校園監督職責是在教育處，也有許多校方營養師向她陳情人力不足的問題。據她統計，全基隆包含高中、國中、國小的71間學校共有56間沒有營養師，也就是說，沒有營養師的學校高達78.8％，將近8成。

許補充，目前沒有營養師的學校多採用「營養秘書」來監督食安，但該職位僅修學分就可取得，實務上也常以教師兼任，在監督、衛生管理及營養教育方面，恐難以比擬具有專業證照的營養師。更何況教師業務已經夠繁忙，還要再盯營養午餐扛責，也對基層教師不公平。許建議，應在營養午餐條例增加營養師數量，未來若出現食安問題也比較好釐清權責。

市議員鄭愷玲則表示，希望在營養午餐招標時採「雙軌制」，當其中一家出問題時，另一家可以支援，並研擬完整獎懲機制，才不會一家出問題就沒辦法解決，也讓學生吃得安心。

基隆市議會2日由教育處進行業務報告，議員聚焦上月深美國小食安問題。市議員張芳麗表示，應不要讓教職員介入，讓他們專心教學，也建議設中央空廚。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

市議員張芳麗則表示，食安監督應不要讓教職員介入，讓他們專心教學，也建議設中央空廚，基隆市不大，最多45分鐘到達學校，有些學生不喜歡喝牛奶，放到過期才出事。

楊桂杰回應，根據法規目前是40班以上的學校要配置1名營養師，所以目前都符合，但他也認同專業分工的想法。而有關中央廚房的部分，目前基隆有中央廚房的學校供餐2至3間學校就已達上限，會參訪雙北中央廚房，找出最適當規模，讓中央廚房更完善。

楊並強調，未來會加強廠商或學校午餐廚房稽查頻率，並請食安專家協助稽查，並建立營養午餐廉政平台，由市府政風和法制單位協助，讓分工更明確，也有更高的法源依據管理，議員的建議也都會收集檢討。