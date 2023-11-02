掉頭髮其實是再正常不過的生理現象，但若發現落髮量超出正常範圍時，或許該檢視一下日常飲食。對此，皮膚科醫師劉秀麗指出，錯誤的飲食習慣也會造成掉髮危機，包含甜食、炸物、高汞魚及高硒食物，都可能加劇掉髮的情況，最好少碰為妙。想要預防掉髮，她建議可補充蛋白質、維生素B和含鐵量高的食物。

劉秀麗在小紅書上以「脫髮禿頭怎麼辦？分享外用內調的好方法」為題發布影片。首先她說明如何才算是異常掉髮，可從2點來觀察，其一為每天掉50～100根，且時間持續2個月以上；另一是張開5根手指插入頭髮根部，接著夾住頭髮往外輕拉，重複5、6次，若手指縫裡每次都有3、4根以上，就很可能是異常落髮。

談及預防掉髮的飲食，劉秀麗指出，尤其有4種食物最好少吃或盡量不吃，包括甜食、炸物、高汞魚及高硒食物，這些食物會影響頭皮油脂的分泌，當毛囊容易堵塞就會加重掉髮。

關於高汞魚，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈先前分享，她本身不吃大型魚類，因其汞含量較高。像是鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚等都是。她並提到，在煎煮鮭魚時，最好將皮去掉，根據研究發現，鮭魚去皮煎，比起整塊帶皮煎重金屬會減少40％。

而在營養素硒方面，中國醫藥大學附設醫院營養師吳素珍曾說明，其在生化功能方面扮演重要角色，雖缺乏的現象不常見，但攝取過多的硒易導致脫髮。食物來源包括麵包、穀類、肉類、肝臟、鱈魚、金槍魚罐頭、雞蛋、奶製品等。

至於哪些營養有助預防掉髮？劉秀麗說可補充蛋白質，如雞蛋、牛肉、雞肉；多吃點維生素B的食物，可從雜糧、瘦肉等來源獲取；攝取含鐵高的食物，例如食用血製品或動物肝臟等。