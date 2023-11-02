侯佩岑出道20年，狀態依舊良好。（粘耿豪攝）

侯佩岑出道20年，狀態依舊良好。（粘耿豪攝）

侯佩岑今（2）日出席醫美活動，她日前在IG有感而發寫下「離開是為了更好的相遇」，讓人揣測婚姻是否出狀況，她笑說婚姻的狀況天天都有，不能看IG：「婚姻每天都有新的狀況，但這句話在說的是斷捨離，因為你的衣櫥要整理斷捨離，才能掛新的衣服。但如果有安慰到網友也很好。」

侯佩岑淡出主持圈許久，她曾和吳宗憲主持《Jackie SHOW》，現在看到吳宗憲子弟兵都進到金鐘獎殿堂，她笑虧：「跟憲哥主持大概有10多年，我跟他主持的時候他都沒現在那麼認真，他一收工就帶我們去參觀他LED工廠。如果當時憲哥有像現在栽培Sandy一樣，我現在就不一樣啦。」還會回來主持節目？「我會，我那麼好笑，價格可以調整一下，都可以來洽談好嗎？」

侯佩岑出道至今20年，現在也是2寶媽，她不諱言生完小孩後，有感覺到膠原蛋白流失，臉上法令紋則是因為自己愛笑，從年輕時候就有，會使用電波拉皮保持皮膚的亮度和彈性。但怕受傷的她不敢打任何填充物，「我皮膚很薄。我不敢打任何的填充物，我表情很多、我又愛笑，怕打不好會很尷尬。」