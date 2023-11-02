邱鋒澤為〈過去式〉MV裸上身大秀好身材。（原音兄弟提供）

黃偉晉為〈過去式〉MV裸上身大秀好身材。（原音兄弟提供）

邱鋒澤、黃偉晉推出新歌〈過去式〉MV。（原音兄弟提供）

邱鋒澤與黃偉晉睽違三年合體釋出全新單曲〈過去式〉MV。影片開頭即看到黃偉晉脫掉上衣，跳海拯救溺水的邱鋒澤。兩人為了這場戲苦練身材一個月，邱鋒澤更是首次破例在鏡頭前裸上身演出，讓粉絲驚呼：「第一次看到鋒澤有這麼大的突破，看得好害羞！」。

距兩人上次合作歌曲〈潛台詞〉已經是三年前，新歌〈過去式〉MV邀請曾榮獲金曲獎最佳音樂錄影帶獎的導演殷振豪拍攝，講述在青春年華相識的邱鋒澤與黃偉晉，未來各自成為刑警與黑道大哥並在某場喪禮中重逢的故事。

為了演繹MV中的武打戲，兩人特別去上動作訓練課，黃偉晉表示：「我覺得武打戲蠻帥的！很久沒有拍武打戲，所以這次很過癮，有回到以前拍戲的感覺。」邱鋒澤則笑說：「在拍第一幕的時候，導演有喊卡請我們再拍一次，我蠻開心的，因為覺得很好玩，可以再多拍幾次沒問題！看到回放呈現的效果也很滿意、很有成就感，希望未來還有機會可以多嘗試。」

MV結局邱鋒澤捨身為黃偉晉擋刀不幸犧牲，悲劇結尾讓粉絲紛紛留言：「結局真的太揪心了！看到掉眼淚。」歌曲由黃偉晉作詞，邱鋒澤與製作人張暐弘作曲，邱鋒澤說道：「過去式這首歌是我們的第三首男男合作曲，是抒情搖滾的曲風，主要在講每個人在不同階段一直不斷的在改變，因為偶爾會懷念曾經的自己，所以在過程中有時會有矛盾的心情。」兩人將在12月3日將在三創 Clapper Studio 舉辦《你眼中最好的我 斷訊六週年粉絲見面會》。