中國外交部發言人汪文斌今天表示，中美下週將在華府舉行司級軍控和防止核武擴散磋商，這是由外長王毅10月下旬訪美時雙方商定的。

根據環球網，汪文斌在外交部例行記者會上回覆相關提問時說，中美將於下週在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，外交部軍控司負責人將率團出席。根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題進行對話交流。

「華爾街日報」今天報導，中國同意下週與美國舉行核武軍控談判，這將是自歐巴馬政府以來，雙方首度舉行這類會談。

報導指出，這些討論目的在於避免美國、中國和俄羅斯之間危險的三方軍備競賽，而非揭開限制核武正式談判的帷幕。

美國官員表示，雙方預計6日舉行會談，並將重點放在如何減少誤判風險。

美中兩國近幾個月展開一連串雙邊外交接觸，外界認為是為「拜習會」鋪路。美國總統拜登和中國國家主席習近平的團隊原則上已經同意兩國領導人本月在舊金山會面，儘管有些重要細節目前還未敲定。