新竹市上周六舉辦萬聖節大遊行，諷刺市長高虹安的「新政治提款機」到場遊行，卻遭8名畫著臉譜的男子包圍，事件持續延燒，針對外界質疑臉譜男行徑違法，新竹市警察局2日說明，當下​​臉譜男與提款機裝扮者無交談，事後裝扮者也未表示遭受不法侵害，是否涉犯強制罪有待釐清。

嘲諷新竹市長高虹安的「新政治提款機」，日前現身新竹市萬聖節遊行，但卻被8名臉部畫上臉譜的男子包圍，期間臉譜人不斷抽菸、吃檳榔，嚇壞一旁家長與小孩，警方直到1小時後才將1名不斷抽菸的臉譜人帶回盤查，並依菸害防制法裁罰。

民進黨新竹市黨籍議員與立委參選人林志潔10月30日也開記者會，林志潔表示，畫臉譜的黑衣人包圍民眾打扮成的提款機，妨害他發放糖果給小朋友，還妨礙變裝者移動，這已經構成了《刑法》強制罪，也要求市警局查辦。

事發過了5天，仍持續延燒，外界開始猜測8名臉譜男的身分，懷疑有黑道背景，以及幕後主使者到底是誰。有關臉譜男相關爭議，警政署長黃明昭2日也表示，已經寄發通知書，報請新竹地檢指揮偵辦中，期盼他們盡快到案說明。

而針對萬聖節遊行活動遭疑有不法行徑，新竹市警局2日也說明，活動當下臉譜男與提款機裝扮者未有任何言語交談，且新竹市警二分局員警到場查處後，該名提款機裝扮者也未表示遭受不法侵害，是否涉犯強制罪有待釐清。為避免衍生衝突，警方加派警力到場蒐證戒護。

市警局也指出，活動結束後，警方立即全面檢視現場蒐證影像，為釐清是否涉犯強制罪嫌，並由新竹地檢署指揮偵辦，也呼籲尊重檢警專業、正視絕不縱容決心，切勿穿鑿附會。