巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上月初突襲以色列，屠殺並劫持眾多百姓，引來以軍憤怒回應，對加薩走廊發動大規模空襲，至今造成近9000名巴勒斯坦人死傷，震驚國際社會。不料英國電視台一名主持人卻在訪談中，對痛失家人的加薩男子提出相當冷血的問題，引發網友強烈抨擊。

《每日郵報》報導，英國記者努克（Ahmed Alnaouq）出生於加薩，在這次以色列大轟炸中一共失去父親、兄弟姊妹等21名家人。他最近上晨間節目「早安英國」（Good Morning Britain）接受採訪，提及家人的遭遇，不料主持人馬德利（Richard Madeley）卻丟出令人錯愕的問題。

馬德利詢問努克：「你和你的兄弟有多親？」接著他又問：「他們對你很重要嗎？」

只見努克先是一臉茫然反問：「什麼？」然後才反應過來，回答道：「當然很親，我們一起在加薩長大，生活離不開彼此，直到我到英國工作。」

這段訪談讓不少觀眾深感憤怒，留言大罵主持人「一點同情心或道德感也沒有」、「這是哪門子問題」、「拜託直接開除他」，也有網友引用馬克吐溫的名言：「寧可保持沉默當個傻子，也不要一開口就證明自己是傻瓜」。

這已不是馬德利第一次失言，上個月他訪問巴勒斯坦背景的英國議員莫蘭（Layla Moran）時，曾問她是否事先知曉哈瑪斯的襲擊行動。電視台事後解釋，馬德利是為了「了解整起事件的氛圍」才有此提問。