新北市中和區興南路一段、捷運路口，日前下班時間1輛207公車拋錨卡在路中，員警剛好在路口指揮交通發現，立即請求支援，多名員警到場後立刻協助推車並疏導交通，迅速排除障礙，恢復交通順暢。

警方表示，警員周聖評當時恰好在南勢角捷運站擔服交整勤務，見狀立即前往協助，公車駕駛站在一旁聯絡公司，不知車輛為何拋錨，眼見公車佔據車道，又正值下班巔峰車潮，往來車輛塞在公車後方，周員立即請駕駛拿出故障標示牌置於車輛後方警示，並請求派出所派員前來支援，隨後5名員警到場支援，眾人當機立斷，決議將公車推到前方不影響車輛通行之公車停靠站等候客運公司前來救援，一行人兵分三路，駕駛於車內打空檔並握好方向盤控制車輛行向，2名員警至路口處指揮其他車輛、行人先行停止，其他4員則奮力推著公車往前至公車停靠站，途中還有熱心民眾主動上前協助推車，待客運公司救援人員到場處理，感謝員警及時的協助與處置，員警留置現場疏導，待車流恢復順暢後始離去。

中和分局呼籲，駕駛人上路前應做好車輛基本檢查，才能避免車輛故障情事發生；另如行駛途中遇有車輛熄火等狀況時，切勿驚慌，可先逐漸降低車速，並將車輛行駛停靠於路邊安全處所，同時開啟車輛警示燈及於車輛後方擺放故障警示牌，以維護行車安全。