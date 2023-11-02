近日有身障者將輪椅擺放在自己的停車格中，因此與社區其他住戶起衝突，讓相關事件成為近期討論焦點。一名網友就分享，有鄰居在地下停車場堆東西，還會噴有濃濃氣味的揮發性物品，不知該如何是好。

鄉民「donic2007」昨（1）日在PTT房屋板表示，他居住在北市一處快30年的華廈，但有鄰居一直在地下停車場堆放雜物，其中包括含有揮發性東西的物品，且還會不時拿起來噴，造成許多人困擾，可是環保局說要找建管處，建管處則說要請大樓自行協商，「但這種舊華廈管理員根本沒有公權力，請問還有什麼管道可以找？」

原PO透露，有其他鄰居張貼告示，請該住戶停止在地下室使用有濃厚氣味的揮發性物品，稱「已經嚴重影響到地下室的空氣品質」，卻遭貼便利貼回嗆「請勿在B2發動引擎，把車推到升降梯再發動」，還畫了一個推車的圖畫，並用紅筆寫下「避免空氣汙染」。

其他網友則被便利貼的內容笑翻，說「很幽默耶還畫示意圖」、「圖畫的蠻好的」、「蠻好笑的XD」、「圖畫得很可愛欸」、「老實說，圖蠻可愛的」、「圖很差低XD」。

也有人說「汽車廢氣真的比較毒，你們自己都有放雜物才無法約束他」、「堆雜物都工務局，請愛用1999」、「揮發性是易燃物可能性不低啊」、「在公寓大廈管理條例實施前入住的房子，很多是沒管委會」。