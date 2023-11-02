富士康在大陸多廠區遭大陸官方查稅和調查用地情況。財信傳媒董事長謝金河表示，富士康的外溢效應，可能直接衝擊在大陸享有高市占高業績的美企，包括蘋果、特斯拉及星巴克。隨著陸企崛起，最可怕的是大陸電動車正在搶攻全球市場，比亞迪及蔚小理等殺價搶市占率，Tesla成為最大受害者。

謝金河在臉書發文指出，這次富士康事件的查稅事件，從大陸官方透露出來的訊息顯示，和富士康這些年一直在進行的供應鏈移動有關，而最直接的源頭是蘋果供應鏈。

他認為，富士康的外溢效應，美系大廠可能直接受到更大衝擊，眼前最有代表性的企業是蘋果、特斯拉及星巴克，也就是過去在中國市場享有很大市占率，靠中國市場衝高業績，而中國本地產業正在茁壯的，像Vivo、Oppo、小米和華為等手機大廠正在削弱蘋果在中國市場的版圖。此外，瑞幸咖啡急攻中國市場，星巴克正節節敗退。

謝金河直言，最可怕的是中國的電動車正在搶攻全球市場，比亞迪愈來愈強，這次日本車展，豐田已感受到沈重壓力，Tesla可能是最大的受害者。

最近Tesla股價跌不停，股價一度摔破200美元，市值跌破7000億美元，中國從比亞迪及蔚小理（蔚來、小鵬、理想）、零跑等電動車廠殺價搶市占率，看起來Tesla壓力會愈來愈大。

謝金河說，這些年，中國用大市場練兵，外企先嚐甜頭，接下來吃苦頭的戲碼會一直上演。