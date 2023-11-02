新竹客運因有司機生病住院，司機人力不足，市區的20路等公車被迫減班，2日是減班第1天，高峰里長郭朋鑫發現，減班後買菜的長輩與上學的孩子只好改搭71路小巴士，20人的座位擠超過40人，看了令人難過又擔心安全，怒指不敢相信這是在科技之都、新竹科學園區旁的住宅社區。

郭朋鑫今天指出，前天新竹客運的網站上公告了1條訊息，指公車司機生病的原因，所以部分班次調整，高峰里20路公車上下學的班次就沒有了。

消息公布後，新竹市政府相關單位到目前為止沒有任何的回覆說明、也沒有任何的配套措施，很難想像在科學園區旁的學童，上下學竟然是如此的狀況，而且1次收費15元，請問科學園區每年補助給地方數千萬補助款用到哪裡？

他怒控，為什麼高峰里的鄰居寶山鄉民就有溫馨巴士可以免費接送鄉民往返新竹市區？難道高峰里民是次等公民嗎？

另，寶山路調撥車道2017年設置時，犧牲了高峰里民早上上班上學的路線，僅剩下1車道可通行，現在因為客運司機生病沒有任何配套措施，再次犧牲當地人搭乘大眾交通運輸的權益，他們不要做次等公民，請市府重視高峰里居民的權益。

市府則表示，新竹客運是因1位駕駛身體不適緊急住院，市區公路10、11、20、27路班次2日起調整班次，原搭乘20路公車的民眾可改搭71路公車，市府會持續與業者聯繫，司機如復原狀況良好即可回復崗位、恢復班次，另也請客運公司招聘司機，維持公車正常營運。