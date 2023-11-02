群益投顧表示，10月以來美國公布的經濟指標顯示經濟強於預期，又逢財政部密集發債、以哈衝突等，使長天期殖利率大幅揚升，債市哀鴻遍野。而利率走高除不利於股市評價，美國商務部擴大限制晶片出口至中國大陸規範，對科技類股股價落井下石，使股市同步走弱。

展望後市，群益投顧認為，疫情期間的超額儲蓄將在本季消耗殆盡、暫停償還貸款亦將結束，預期經濟成長將因此放緩、但仍具韌性。而聯準會官員近期多表示殖利率走高相當於升息效益，加上未來景氣成長趨緩，或可降低升息必要，FedWatch也預期已見此波升息終點。

債券供需方面，隨著疫情激勵措施和暫停償還貸款均將結束，導致美國政府近期頻頻發債，為債市利空。而升息末端市場反應債券期限溢價，長天期殖利率上揚向上追趕短天期殖利率，惟對投資人而言，若10年期美國公債殖利率達逾5％，將是長線很好的買點。

因此，群益投顧建議保守型投資人在今年底前，可先鎖定短天期或2年期殖利率較高的公債，賺取更高的固定收益，並在明年初將資金逐漸轉向中長期公債，主因聯準會若如預期降息，將可賺取更高的資本利得。

企業獲利方面，群益投顧指出，美企獲利已於第二季落底後逐季走揚，第四季後成長加速並延續至明年，資金回流帶動美元指數走強。股市投資建議長線逢低布局受惠經濟韌性的零售業、受惠AI發展的軟體與通訊服務業，以及庫存去化有成的半導體與硬體設備等類股。

此外，日本受惠經濟重啟，全球旅遊業復甦，服務業表現相對強勁，薪資增速較過去10年有所改善，加上日股評價偏低，群益投顧建議長線投資人逢低可留意。至於中國大陸經濟因房地產景氣有待時間化解、短期難有起色，對於陸股與人民幣建議宜偏保守操作。