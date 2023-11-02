婆媳問題自古難解！一名小姑在網上分享，二嫂在前婆家受盡折磨，加上結婚一年都沒懷孕，導致前公婆、小姑開始欺負她，就連前夫也不挺，所以嫁給哥哥後，二嫂凡事都戰戰兢兢，讓全家人都非常心疼。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，二嫂是個好嫂嫂，個性溫和，沒什麼脾氣，真的很好相處，新婚的第二天，七早八早就起床張羅大家的早餐，之後無論是午餐、晚餐包含所有家事，幾乎都是二嫂在做，就算媽媽想幫忙，二嫂也不讓。

原PO透露，後來才知道，原來二嫂在前婆家受盡折磨，早餐煮好去田裡工作，中午再回家煮午餐、做家事，接著又回田裡工作，晚餐煮好後，繼續做家事。而前公婆看她結婚一年都沒懷孕就開始欺負她，連前小姑也一樣，甚至前夫也不挺，所以嫁給哥哥後，二嫂凡事都戰戰兢兢。

原PO指出，看二嫂這樣，大家都很心疼，所以媽媽都會趁二嫂去田裡工作時，把家事做好，自己如果沒上班，也會跟二嫂搶家事做，不要讓她那麼累，「我們很努力地要讓她知道，不是每個婆家都像她前婆家那樣的壞，可是要突破她的心防，好像還要一大段距離」。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示「你們尊重她，她感受的到」、「慢慢來不急，時間久了二嫂自己會感覺得到…」、「只要是真心，一切都會好轉」、「好羨慕有這麼善解人意的小姑」、「你嫂嫂二婚嫁到你們家是上帝眷顧她 ；她需要的是時間，妳們就維持讓她知道妳們是真心的待她，有天她會想通的」。