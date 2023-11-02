日本集英社出版之《亞洲人物史》，將前總統李登輝歸類在中國的歷史人物。李登輝基金會董事長李安妮發表聲明，對此深表遺憾；因為不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是「台灣人」。

李安妮聲明指出，對於日本集英社出版的《亞洲人物史》(アジア人物史)系列套書中，將我的父親李登輝歸類在「中國」歷史人物，個人深表遺憾。

她說，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們正確的歷史知識。

李安妮說，父親生前除了致力台灣的民主化之外，心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。

她說，這樣的「李登輝」是「中國」的歷史人物嗎？要將「台灣」、「中華民國」與「中華人民共和國」並列一處書寫確有其特殊性，況且《亞洲人物史》是歷史推廣的套書，而非研究型的專著。但日本是一個尊重人格、重視人性尊嚴且實事求是的社會，她希望集英社能再次思考書中將李登輝列在「中國」的適當性，呈現更真實的歷史事實，也預祝《亞洲人物史》成為重要且暢銷的著作。

她表示，誠心祈願台日友好長長久久，共同攜手迎接前面的挑戰。相信父親就如同他最愛的〈千風之歌〉所描繪的那般，不僅在天上守護著大家，也持續為兩國的未來祈禱。