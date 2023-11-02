「廚餘說」遭酸媽寶 柯P回嗆：民進黨連骨頭、香蕉皮都吃？

民眾黨總統參選人柯文哲昨召開能源記者會，提及自己擔任台北市長時「打掉」造價10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯從來都沒什麼廚餘，連柯請來的專家學者都當面質疑，難道會把香蕉皮吃下去？立法院民進黨團今批柯文哲不僅「反智」否決一項符合環境永續的提案，更證明「他是個媽寶」，不知道煮飯過程會有廚餘，難道要把果皮和骨頭都吞進肚。柯表示，骨頭、香蕉皮、橘子皮，這是會有的，「結果民進黨是認為什麼？這些也要吃下去還是怎樣？」

針對民進黨酸媽寶，不知道煮飯過程會有廚餘，柯文哲今天下午在競選總部開箱記者會接受聯訪回應，「不是啦，吃飯減少廚餘這是個概念」，當然有人說香蕉皮算不算廚餘，「我說香蕉皮要吃下去比較困難」，還是不可能吃完，骨頭也不可能全部吞下去，所以最後骨頭、香蕉皮、橘子皮，這是會有的，「結果民進黨是認為什麼？這些也要吃下去還是怎樣？」

柯追問，民進黨的題目是什麼？媒體指出，民進黨質疑柯不懂煮飯，煮飯都會剩下菜渣果皮，柯反問「誰講的 ？」得知是綠委洪申翰後，他直呼，「太好了，這個總算讓晚上call-in節目有些材料」。