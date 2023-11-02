民進黨立委參選人、高雄市議員黃捷接棒參選高市六選區，但旋即遭批雙標、落跑，黃捷隔空開嗆國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯「先承認自己是低標再來討論」，徐巧芯也直接回嗆，「黃捷是最低標準、還是雙重標準」，死不承認到處叫囂，罵到一堆民進黨自己人還沒有自覺。

黃捷日前被批落跑時，點名要用「同樣標準」看待徐巧芯，徐巧芯大翻白眼，回嗆黃捷被批評的原因是因為雙標。黃捷今也再次嗆聲，要徐巧芯「先承認自己是低標再來討論」。

對此徐巧芯也在臉書發文回擊，「黃捷又腦充血，東拉西扯，說什麼要我承認自己是低標準再來跟討論。她真的知道自己在說什麼嗎？」徐認為，自己就是「一般標準」，不高也不低、合情也合理，身為松山信義的議員，在「原選區」挑戰立委(信義南松山)，持續服務選區民眾。

徐巧芯也嗆說，真正低標準的，是先前自行設立一個標準叫做「議員不得轉戰立委」卻自己食言的民進黨、賴清德。你們的標準難道就是「綠能，你不能」？

徐巧芯也直接點名，「要比標準，黃捷絕對是最低標準，還是雙重標準，還死不承認到處叫囂，結果罵到一堆民進黨自己人，包含我的選舉競爭對手也是現任議員，都被黃捷說成低標準，這個地圖砲也開太大，自己竟然還沒有自覺。自己給的承諾卻達不到、自己罵了別人卻做同樣的事，才是最低標準，沒有下限。」

徐巧芯也大酸，印象中上一次說自己高標準的是「小三通」趙天麟，說自己「無懈可擊、高標準」，請問黃捷認為趙天麟的標準如何？

有網友留言回應，「這次連白眼都懶得給了」，徐巧芯也貼心附上「白眼照」。對於網友認為，「她只是想吵聲量而已」，徐也大酸，「要吵也要拿一些有營養的話出來吧，動不動被打臉打到頭飛掉很糗欸」。還有網友嘲諷徐巧芯是忌妒黃捷年紀輕輕就能被提名選立委，不像她要跟老人爭鬥才有機會，徐巧芯也大方回應，「靠自己努力很好啊為什麼要嫉妒別人？不了解我就不要自以為是」。