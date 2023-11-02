創新研發中心為新保技術開發暨應用整合基地，從邊緣運算端的韌體SDK研發、物聯網設備加密傳輸通道設計至發展雲端設備管理平台，以設備GPS座標進行可視化管理。此外，以雲端運算架構建構高可用性管制服務雲平台，並將設備端、管制端的資訊收集統合為科技保全大數據，可經由預測平台開發，藉由AI演算法自動運算回饋值勤人員，提供預測資訊建議主動保全出勤、進行設備端預防性維護，藉由產業數位轉型平台研發、資安整合，提供更優質之保全服務。

新保將持續以全方位數位模組擁抱創新，為符合敏捷精神、有效促進跨組織的協作，創新研發中心在空間設計上，強調彈性空間和多元協作區可以提供多樣化的工作區域，有助於隨時隨地進行會議、討論與合作；讓不同部門團隊間更容易分享資源、知識和專業技能，利於整合各方的觀點，加速專案的推展，引領旗下事業群共同迎接數位化轉型，強化企業永續韌性和產業競爭力，領航智慧生活落地，達到永續營運目標。