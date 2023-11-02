因應智慧化時代來臨，台中市政府整合並改良過去購物節APP，重新打造「台中通」數位市民平台，截至目前下載次數已破211萬次，為表示慶祝也吸引更多人下載，數位治理局配合購物節加碼推抽獎送機票、住宿券等活動，市長盧秀燕強調，台中通APP的特點就是直覺好用、便利及好康。

盧秀燕與台中市商圈代表、旅宿業者、飯店及航空業者，一同宣告台中通APP加碼抽活動正式啟動。盧秀燕表示，科技時代的政府宣傳也要跟上趨勢，市府推動智慧城市數位服務，特別打造「台中通」數位市民平台，上架至今配合鍋烤節、購物節等活動，下載人次達211萬，在全國各級政府開發的APP中名列前茅。

盧秀燕強調，「台中通APP」的前身是台中購物節APP，從活動第1屆使用到現在邁入第5屆，從發票登錄、兌獎到領獎都能線上完成，結合支付、服務與好康的功能；此系統也名列APP Store旅遊類排行榜第一名，日前更勇奪2023年國際資通訊傑出公眾合作服務獎首獎。

為慶祝下載破200萬次，數位局攜手經發局及觀旅局，推出「好事雙重奏」活動，配合購物節加碼送200晚台中知名飯店住宿券、5組日本雙人來回機票，另還有5名「驚喜抽」台中知名飯店豪華渡假房住宿1晚，盧秀燕說，台中市人口數約284萬，希望APP能吸引更多人下載，使用人數繼續增加。

數位治理局長林谷隆則說，市府各局處同心協力整合線上服務，打響「台中通」平台，包括各種社會福利查詢、繳交罰單或水電費、學雜費及預約疫苗施打、線上陳情、活動行事曆等資訊都在功能選項中，另也提供個人專屬的虛擬數位市民卡可享有特約商店優惠。