日本年度「新語．流行語大獎」30個入圍語彙今天揭曉，世界棒球經典賽期間爆紅的「胡椒罐表演」、美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平當時激勵隊友時說的「停止仰慕」均入圍。

日本放送協會（NHK）報導，「新語．流行語大獎」是針對過去一年成為話題的事件、發言及流行等，票選能代表那一年用語的獎項，預計在12月1日公布年度大獎及前10名語彙。

跟2023年世界棒球經典賽相關的包含大谷翔平對戰美國前，面對美國隊陣中不乏超級球星，鼓勵隊友時講的「停止仰慕」，及賽事期間爆紅的「胡椒罐表演」，這是日本代表隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢。

與棒球有關的還有日職阪神虎本賽季的標語「那個」，這是監督岡田彰布為了不給選手過多壓力，把奪冠稱為「那個」。

跟社會事件相關的語彙包含「NG清單」及「傑尼斯問題」，傑尼斯事務所已故創辦人的性侵事件引發軒然大波，相關記者會上一份不會被點名提問的記者清單也被揭露。

另外，跟熊有關的語彙也入圍，包含一頭曾多次攻擊牛隻的日本北海道棕熊「OSO18」，及描述近年常出現在市區的「都市熊」。

與疫情相關的包括日本政府今年將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級等同流行性感冒的「5類」，及疫後旅遊復甦大量遊客湧入觀光地區帶來噪音等問題的「觀光公害」。

在年輕世代廣為流傳、近年被用來形容目睹心儀對象一些小行為後熱情減退的「蛙化現象」，及跟科技有關的「生成式人工智慧（AI）」、「ChatGPT」都入圍。