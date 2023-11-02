今（2023）年進入尾聲，有些男女依舊還未脫單，不過別太早放棄，接下來兩個月可能會出現轉機。《科技紫微網》分享近期桃花運旺盛的3星座，年底前有機會擺脫單身，建議他們多參加聚會增加邂逅機會。

▎射手座

射手座今年桃花運很不錯，但至今若還未脫單，可能是尋找對象不夠積極，11月太陽與火星進入射手座，到了年底還有金星，為射手座創出有助於感情發展的外在環境，建議射手座挑選對象時，可將重點放於家人或朋友介紹的對象，成功機率高又速配。

▎巨蟹座

巨蟹座年底前，容易遇無心插柳柳成陰的緣分，若碰到心動的對象，記得主動出擊，詢問聯絡方式，日常生活中多幫助別人，增加人與人之間的互動，有助於提升邂逅的機遇。此外這段時間受守護星月亮影響，巨蟹座情緒波動大，可能會開始懷念過去，出現舊情復燃的狀況，建議復合前要先考慮清楚，別再因同樣問題反覆爭吵。

▎天秤座

天秤座從10月開始，桃花運就非常旺，11月還有金星進入天秤座，使其人際交流變得更頻繁，異性緣也跟著提升，這段時間若有心儀對象，兩人相處上也不錯，不妨趁機表明心意，得到同意的回應可能性很大，若是覺得害羞不敢出擊，也可以找身邊的朋友推波助瀾，幫忙製造關係升級的契機。