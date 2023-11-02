本週五(11/3)上午10:00美國職籃即將上演聖安東尼奧馬刺對戰鳳凰城太陽的精彩戲碼，這是兩隊本季連續交手的第二戰，上一役(11/1)馬刺從比賽開始比分就一路落後，但永不放棄的拚戰精神讓他們在最後兩秒鐘逆轉成功，最終馬刺115:114以1分之差險勝，留下滿場錯愕的太陽球迷，休戰一日之後週五雙方再次於太陽主場對決，會是馬刺再下一城還是太陽能夠順利復仇呢？

雙方戰力評估，在進攻火力方面，少了比爾(Bradley Beal)以及布克(Devin Booker)兩大得分好手，太陽隊的進攻僅靠杜蘭特(Kevin Durant)場均27分的輸出以及射手葛登(Eric Gordon)似乎稍嫌貧弱，相較之下馬刺的強森(Keldon Johnson)、文班亞馬(Victor Wembanyama)以及瓦賽爾(Devin Vassell)三人都有20分上下的得分實力。防守方面，太陽表現在水準之上，艾倫(Grayson Allen)、葛登都是難得的後場防守悍將，鋒線群在兩軍對戰的首役也將馬刺身高約226公分的狀元文班亞馬限制得很好，整體籃板保護也比對手更為出色。馬刺拿203公分的索汗(Jeremy Sochan)充當控球後衛的大陣容實驗還需要時間磨合，開季馬刺整體防守並沒有比過去幾季看到顯著的進步。

兩軍第二次交手，估計太陽要在主場再次輸球不太容易，考量到少了兩名主力的太陽並沒有足夠的實力輾壓馬刺，這次交鋒由太陽小分差獲勝的機率最高！因此在本役運彩投注方面瞄準『馬刺』受讓會是一個最合理的選擇。