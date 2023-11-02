本周末英超第11輪，榜首之爭大有看頭，目前以8勝2和26分積分領先群雄的托特納姆熱刺，將在主場迎戰「藍軍」切爾西再演「倫敦德比」，以兩分落後虎視眈眈的兵工廠則迎來硬仗，作客聖詹姆斯公園球場對壘新油王「喜鵲」紐卡索聯。當然也不能忽視同樣落後2分的曼城和落後3分的利物浦，兩隊本周的對手分別是伯恩茅斯和盧頓，極有機會後來居上搶坐龍頭大位。

熱刺本季脫胎換骨，先是從蘇超冠軍塞爾提克請來澳洲籍希臘裔總教練波斯特科格魯(Ange Postecoglou)接掌兵符，在出售連續9年的隊內頭號射手肯恩(Harry Kane)給德甲拜仁慕尼黑的同時，熱刺也針對各個位置積極補強，包括本季穩坐先後門將位置的義大利人維卡里奧(Guglielmo Vicario)、開季至今表現出色的荷蘭中後衛范德文(Micky van de Ven)、加盟熱刺如魚得水的英格蘭中場核心麥迪森(James Maddison)，兩名新加盟的前鋒20歲阿根廷人韋利斯(Alejo Véliz)和選擇代表威爾斯的22歲本土小將布倫南強森(Brennan Johnson)雖然尚未有太多建樹，但未來性都值得期待。

其中又以麥迪森的加盟效果顯著，前10輪聯賽他已經為熱刺貢獻3進球5助攻，當中有2球是助攻給目前以8個進球在射手榜並列第2的孫興慜。本季成為隊長的孫興慜走出上賽季的小低潮，重現21-22賽季以23球與薩拉(Mohamed Salah)並列英超進球王的殺手本色。

主帥波斯特科格魯在第9輪已經以7勝2和改寫了英超新教練開季最佳戰績，並且連續拿下8、9月的英超最佳教練，他能否為熱刺帶來第一座英超冠軍，以及隊史超過60年的頂級聯賽冠軍？讓我們目以待。熱刺本輪坐鎮開季4戰全勝的主場，迎來傷兵滿營又近況起伏的切爾西，相信有極佳機會可以守住榜首，本場推薦玩法：（不讓分）熱刺勝。

槍手周中半力出戰聯賽盃，結果在客場1：3不敵西漢姆聯提前出局；紐卡索聯同樣未出最佳陣容，但作客老特拉福仍以3：0輕取「紅魔」曼聯往8強邁進。槍手在英超仍未嘗敗績，歐冠小組賽和聯賽盃則都曾在客場吞敗，但數據顯示，槍手本季在英超的客場防守表現是全英超最佳，4個客場3勝1和只失2球，而且2球是作客史丹佛橋時被藍軍攻入，但槍手仍在比賽後段攻進2球追平。

紐卡目前戰績5勝2和3敗，暫時在積分榜排名第6，紐卡開季前4輪僅拿下1勝3敗，先後敗給曼城、利物浦和布萊頓，但接下來6輪未再吞敗，拿下4勝2和，包括主場3連勝。紐卡前10輪攻進26球，與排名第5的阿斯頓維拉並列最多進球隊伍，得失球差+15則和兵工廠、曼城同為最佳。兵工廠除了有長期養傷的後衛廷伯(Jurrien Timber)外，防守中場帕蒂(Thomas Partey)、前鋒傑蘇斯(Gabriel Jesus)和中場史密斯羅(Emile Smith Rowe)也都因傷缺陣；紐卡方面，主力陣容中的後衛博特曼(Sven Botman)、中場巴恩斯(Harvey Barnes)和前鋒伊薩克(Alexander Isak)都在傷兵名單中，本季新加盟即獲重用的義大利中場國腳托納利(Sandro Tonali)則因為賭博而被全球禁賽10個月。

傷停狀況對兩隊都有不少影響，近況則兩隊差不多，如果以對戰Big 6球隊的表現來看，紐卡是2戰全敗，兵工廠則是2勝2和，槍手在面對強敵的表現不再患得患失。兩隊上賽季交手兩場，兵工廠主場和紐卡互交白卷，作客則以2：0獲勝。從賠率來看，較傾向平手，如果對勝負的預測沒有信心，推薦兩隊是否都進球的是。