台中市大甲幼獅工業區內東一街銜接中苗六線，於上、下班期間人車擁擠，及黎明路橋南側連接處常導致車禍，台中市議員李文傑常接獲工業區廠商陳情表示相當不便，李文傑向市府爭取5522萬元經費，擬新闢道路銜接及拓寬改善計畫，2日邀集相關單位於幸福、日南里辦公處說明2項工程進度，預計於2025年內，陸續完工。

台中市議員李文傑指出，他在2019年擔任前市議員李榮鴻特助時，常接獲廠商陳情指稱，東一街上、下班銜接中苗六線時，光停等紅綠燈就要等十幾分鐘，相當不便，他與父親李榮鴻極力爭取「日南都市計畫」變更， 建議東一街聯外道路打通及黎明高架橋南側平面道路拓寬，改善當地交通環境。

李文傑表示，2019年因地方需求，即向都市發展局建議將2處部分綠地、農業區變更為道路用地，2023年3月公告變更完成後，目前由台中市政府建設局來規畫，感謝市長盧秀燕對地方的重視，盼藉由道路的打通、拓寬，解決地方交通亂象，為民眾帶來安全及便利性。

大甲區幸福里長林晨彬、日南里長邱大豪皆表示，以往大甲幼獅工業區內東一街銜接中苗六線，里民常常抱怨，上、下班交通尖峰時段，等一個紅綠燈要等很久，大車與機車搶道、險象環生，東一街聯外道路打通後，相信可以達到交通分流及車潮疏解作用。

台中市政府建設局長陳大田說，東一街聯外道路打通及黎明高架橋南側平面道路拓寬分別編列3900萬及1622萬元，前者打通長320公尺、寬10公尺，後者拓寬長80公尺、寬8公尺，2項工程現階段辦理用地取得程序，預計2024年6月完成；聯外道路預計2025年6月完工，南側平面道路的拓寬預計2024年底完工。