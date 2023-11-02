鍾明軒笑談感情觀。（太古可口可樂提供）

鍾明軒今（2日）擔任《我有我的霸免權》反霸凌計畫愛心大使，被問到目前的感情狀況，坦言現在是單身更自爆現在還是「處男」，接著萬念俱灰的大喊在台灣沒有桃花，「國外有豔遇，但我又不想要遠距離，走在路上很常會被搭訕讚美，我都說I know」。

他說，現在對於感情不在乎對方的性別，「我現在就是泛性戀，只要跟我合得來我就會喜歡這個人，也會覺得女生漂亮想要多認識，有機會就是有機會。我還沒跟女生做過，理論上來說我還是處男」。

鍾明軒曾去算命，對方直言他不會太久，最多就是40、50歲，正好跟他內心所想的差不多，「他一見到我就說我不會活太久，叫我不要太愛這個世界，做好自己的事情就好。剛好他的理念跟我內心沒有想自己活太久差不多」。

他今談到國中的求學期間，屢被國三學長欺壓，不僅在廁所被看私密部位，還曾在福利社被當眾脫褲，「很多人都是看你當下沒有做出反應，就覺得你不在乎」，他解釋很多人會問他為什麼當下不反擊，他無奈表示，事發的當下真的來不及做出反應。

他說，因為國中的經歷所以都不敢使用小便斗，「就算沒人使用，我還不敢。不知道是不是因為陰影，現在都上坐著的」。他透露有霸凌的學長後來自創品牌，邀請他成為代言人，「怎麼可能答應！他們也不覺得自己做錯，他們對我做的事我也不會忘記，那可是我的素材耶！我都請經紀公司替我處理，有時候是直接幫我回絕」。

鍾明軒自認百毒不侵，更笑說聽到稱讚的話會渾身不自在，「我是從小被罵到大，現在陸續被稱讚會有點不習慣，不知道怎麼反應，我可能偏M屬性」。他說，小時候的種種他都是等到長大才敢拿出來檢視，「傷口被我重新定義，小時候不知道怎麼哭、怎麼難過」。他自信表示，他現在活得開心、漂亮，就是對當初那些霸凌他的人來說，是最好的報復。

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