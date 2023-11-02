基隆市議會2日下午進行文化局業務報告，多位議員關心基隆市文化相關空間的工程及營運狀況。（張志康攝）

連接基隆市義二路商圈及主普塔的基隆塔原訂去年底完工，但迄今為止都遲遲未能啟用。基隆市文化局長江亭玫2日在議會進行業務報告時透露，主要是相關工程有許多缺失有待改善，其中基隆塔的電梯若遇到天氣太熱時，會發生無預期停機，文化局就有同仁被關過。

基隆市議會2日下午進行基隆市文化局業務報告，多位市議員對於包括美術館、基隆塔、劉銘傳隧道等基隆市文化相關工程的進度都表達關心。議員張顥瀚表示，先前市長謝國樑曾說基隆塔將與遠見人文空間合作，是否已有正式營運的計畫。

江亭玫指出，市府將基隆塔的空間規畫交給文化局後，歷經許多工程方面的缺失改善。她指出，由於基隆塔的主體結構是玻璃帷幕，因此今年盛夏，就曾多次發生電梯機件過熱，無預警突然停機的意外，也有文化局的同仁因此被關在電梯裡。

後續文化局也要求廠商進行相關改善，包括更換電梯主機板、加裝散熱板，希望能夠確保後續開放後，民眾乘坐時的安全性。

江亭玫表示，對於基隆塔的空間規畫，第一階段預計12月底前，邀請「遠見人文空間」策辦一系列活動，以「在基隆看見世界」的概念，打開基隆塔的過道與閱讀空間。並匯集海洋、在地文學與廟宇文化，塑造獨特閱讀場域「崆書屋」。未來將開放信二路防空洞廊道，讓民眾與遊客步行至基隆塔的書香空間，導引連結人流動線，打造環形觀光廊帶。

第二階段部分，文化局也將向中央申請經費補助，並由市府編列預算，打造光環境，打造主普壇到中正公園的觀光廊帶，期盼吸引更多民眾到訪，感受基隆港區夜景與人文生活之美。