亞光今天下午舉行線上法說會，Metalens具有微型化與成本效益優勢，未來將可取代現有複雜結構多鏡片鏡頭，而微型高性能的特性，將實現AR/VR/MR於未來元宇宙的應用，並使多種光學應用包括消費性電子、自駕車等領域產生革命性變革，著眼未來先進光學發展，亞光與世界頂尖研究大學分拆出Myrias Optics Inc., 合作跨足Metalens領域。

賴以仁表示，由於奈米技術愈來愈成熟，因此與Myrias Optics Inc.合作跨足Metalens領域，因為他們研究了20年到30年，掌握了一些技術，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，取代傳統半導體冗長蝕刻等製程，具快速、高效、低成本等優勢，實現製造Metalens最具競爭力技術，而高折射率、可微調、耐高溫、耐候不易變質等材料特性，將可提高光學聚焦效率及FOV，同時滿足各種高難度光學設計，並能維持Metalens產品高性能表現，我們是很重要的股東。

在車載鏡頭方面，賴以仁表示，我們不僅是Tesla很重要供應商，車用客戶包括歐洲、大陸與美國汽車廠，今年車載鏡頭月出貨量已從2022年的25萬顆增加至50萬顆，佔營收比重也從去年的4%成長到今年的8%，預估明年增加至月出貨量80萬顆到100萬顆機會很大。

亞光第3季合併營收約47.15億元，營業毛利約8.81億元，營業淨利約3.32億元，業外部分受匯兌損失影響，歸屬本公司業主淨利約1.82億元，單季每股盈餘0.65元；累計前3季合併營收約130.02億元，營業毛利約23.53億元，營業淨利約6.81億元，歸屬公司業主淨利約4.99億元，每股盈餘1.79元。

就各產品來看，今年前3季瞄準器營收佔比約5%，雷射測距儀佔比約8%，相機佔比約10%，CIS約佔20%，光學元件約佔43%，光電元件約佔13%。

亞光也持續擴大菲律賓生產規模，賴以仁表示，目前菲律賓有兩個廠區，主要生產瞄準器，公司亦已啟動新廠計畫，預計於2024年底完工投產，包括車載鏡頭及充電樁組裝等業務都是考慮的範圍。