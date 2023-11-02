中和新蘆線車廂遭爆性騷事件！三重警分局今（2）日下午2時許接獲報案，一名20歲受害女子指稱日前搭乘捷運自淡水站往三重國小站途中，於車廂內遭陌生男子「偷摸下體」。三重警分局獲報後表示，目前已鎖定該名涉案男子悠遊卡的出站卡號，將持續追緝犯嫌身份，全案將依性騷擾防治法函請新北地檢署偵辦。

據了解，該名受害女子10月31日於Dcard發文表示，稱她事發當日傍晚6時許搭往中和新蘆線的捷運方向，原本正專注於手機內容，未料卻逐漸察覺「褲子底部遭觸碰」，令她惶恐不已。

受害女子當時進一步指出，「他在試探我作不作為，如果我不敢出聲他一定繼續，因為就連我已經找到那隻手的主人以後，他的手仍舊徘徊在重要部位。當下我只是大力把他推開，他趁著剛好停靠大橋頭隨著人群下車」。

對於此突如其來發生的一幕，原Po當下只感渾身顫抖，同時強調很後悔沒有將該名陌生男子給拍下來。她也表示，至於此次發文目的，也出於對橘線幾乎人潮擁擠的考慮，如若之後又遇今日一樣沒有影片、更無目擊證人可作證的情形下，應當如何自保？

該文一經曝光瞬間引發網友熱議，本案受害女子受到鼓勵後於今（2）午時日前往派出所報案處理，三重警分局對此回應，目前已鎖定該名涉案男子悠遊卡的出站卡號，將持續追緝犯嫌身份，全案將依性騷擾防治法函請新北地檢署偵辦。

警方也指出，由於該案發捷運車廂內的監視器，因配合台北捷運營運，營運員於車廂運行中無法調閱車廂畫面，目前雙方已協調於今日車站停運後，協助調閱擷取。

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