新竹市長高虹安2日施政報告，結束時已超過中午12點休息時間，主席詢問議員後宣布散會，會後藍綠議員再度隔空交火。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安2日在市議會作施政報告，內容豐富繁多，一口氣報告了80分鐘，結束時已超過中午12點休息時間，大會主席在詢問議員意見後，宣布散會；但民進黨市議員陳建名不滿表示發表意見權被沒收，是踐踏民主；國民黨議員陳慶齡則表示，慣例超過12點，散會優先，當時大家都沒有異議。

民進黨市議會黨團總召陳建名指出，針對議會藍白和，護航高虹安施政報告不給問，再度自廢武功不做監督的行為，他要表達嚴正抗議。他說，昨天就透過議會得知高虹安的施政報告時間可能長達90分鐘，藍白兩政黨也有默契順勢藉午時宣布散會。

過去市長施政報告，即便沒有答詢，也會開放時間讓各黨團表達意見，作為市府未來施政參考，這也是議員作為監督的本分，如今藍白和再度沒收議員發表意見的權利，這種市府和議會聯合踐踏民主的行為令人不齒。

陳建名表示，連兩天，市議會讓總預算逕付二讀不付委，施政報告不能發言，藍白兩黨的行為都一再踐踏民主的精神以及代議士的責任，形同高虹安和特定議員團體們的政治分贓。

時代力量黨團總召林彥甫表示，議會是要聽高虹安市長報告，不是來聽新聞稿，像是安心通學專車，並未提出試辦成效為何，且未說明改善計畫，對於近期公車無預警減班影響學生通學，也未能提出具體解決方案。

國民黨團總召陳慶齡則指出，他認為高虹安本來就有義務透過施政報告，讓市民大眾了解市府的施政方向，看得出確實高虹安很用心的準備施政報告，簡報精細，內容豐富，兼顧各個面向，也因為報告相當完整。

也因為報告詳盡，開會時間已經超過12點多，依據議會過去慣例超過12點，散會優先，大家都沒有異議。

陳慶齡反問民進黨團是否貴人多忘事？過去民進黨執政的市長林智堅任內，幾乎每次報告，都沒有議員提問，民進黨團今天硬扣帽子，根本是欲加之罪何患無辭。

另外，針對昨天預算逕付二讀一事，已經附帶議決，要求市府各單位配合各個政黨政團做說明，化整為零，議員可以問得更細，沒有必要硬把30幾位議員硬湊起來，一樣的事情重複做兩遍，白白浪費大家的時間，還不如把時間省下來做其他更多的服務。

陳慶齡也沉痛呼籲民進黨團不要再亂放似是而非的消息，也不要把政黨政治跟市政混為一談。讓新竹市回歸到市政主軸，才是市民之福。